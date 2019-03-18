Детям нужна мама! 31-летней Екатерине необходима помощь в борьбе с раком кишечника

Рак кишечника четвертой стадии был обнаружен у Екатерины в апреле 2017 года. Врачи сразу же была провели операцию, но уже в июне стало ясно, что без химиотерапии не обойтись. Терапия дала ужасные побочные эффекты и женщине становилось все хуже. Врач назначил новый план лечения, в результате которого побочки ушли и самочувствие вроде бы улучшилось. Однако через какое-то время болезнь вновь дала о себе знать. Ситуация была настолько серьезной, что для облечения болей пришлось принимать морфий. ”Тогда лечащий врач первый раз посоветовал обратиться в ваш фонд, чтобы я смогла попробовать новое лекарство Lonsurf”, — рассказывает Екатерина. Благодаря фонду было проведено лечение, но в декабре выяснилось, что заболевание все равно прогрессирует.

Екатерине сделали еще одну операцию, а в конце декабря ей назначили еще один курс химиотерапии. ”Было и облучение, так что надежды на выздоровление росли. Однако в начале марта анализы показали, что химиотерапия больше не действует. Хотя у меня остался еще один шанс — лекарство Stivarga. Когда мы с семьей узнали, что это лекарство Больничной кассой не компенсируется, то очень расстроились. И врач снова посоветовал обратиться в фонд. Я опять получила быстрый ответ и скоро смогу начать лечение”.

”Я и моя семья очень благодарны всем жертвователям и фонду за эту возможность. Очень надеюсь, что это лечение поможет и подарит мне возможность еще какое-то время быть самой лучшей мамой для моих дорогих детей”, — говорит Екатерина.

Пожертвовать деньги на лечение Екатерины можно переведя любую сумму с пояснением "Jekaterina raviks" на счет:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu