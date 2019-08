Детям из малообеспеченных семей подарили ранцы с учебными принадлежностями

С 1998 года AS Forum Cinemas предоставляет организаторам возможность использовать свою технику, помещения и привлекать работников для проведения мероприятия, а также бесплатно показывает на нем фильмы для всей семьи.

Кампанию ”Ранец-2019” поддерживают также Торнимяэская контора банка SEB, OÜ Lendliis, AS Gasell, Дорожная служба бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры департамента погранохраны, Департамент шоссейных дорог, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS.