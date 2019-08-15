Детям из малообеспеченных семей подарили ранцы с учебными принадлежностями
Сегодня в кинотеатре Coca-Cola Plaza состоялось торжественное завершение кампании ”Ранец-2019”.
Сегодня в кинотеатре Coca-Cola Plaza состоялось торжественное завершение кампании ”Ранец-2019”.
Программа школьных рюкзаков ”Ранец” помогает детям из малообеспеченных семей, отправляющихся в этом году в первый класс. В этом году новые рюкзаки со школьными принадлежностями получат 353 школьника. Кампанию организует Таллиннское общество Красного креста Эстонии.
”Этот проект служит лучшим примером сотрудничества городской власти, общественных организаций и частного сектора с целью поддержки семей, оказавшихся в трудной экономической ситуации, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — От всего сердца благодарю тех, кто принял активное участие в реализации проекта. А детям хочу пожелать не только успехов в учебе, но и умения не сдаваться, столкнувшись с трудностями, — пусть в их жизни всегда остается место для чуда”.
Кампания школьных ранцев была начата еще в 1994 году и носила название ”Счастливый первый школьный день — каждому ребенку”. Власти Таллинна поддерживают кампанию с 2001 года, в этом году на эти цели выделена сумма в 9891 евро.
Отделы социальной опеки при районных управах Таллинна составили списки нуждающихся семей, в которые были отправлены приглашения на мероприятие.
В пользу кампании собирались пожертвования в таллиннских магазинах Eesti RIMI Food AS. Волонтеры Таллиннского общества Красного креста Эстонии помогли укомплектовать школьные ранцы.
С 1998 года AS Forum Cinemas предоставляет организаторам возможность использовать свою технику, помещения и привлекать работников для проведения мероприятия, а также бесплатно показывает на нем фильмы для всей семьи.
Кампанию ”Ранец-2019” поддерживают также Торнимяэская контора банка SEB, OÜ Lendliis, AS Gasell, Дорожная служба бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры департамента погранохраны, Департамент шоссейных дорог, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS.
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