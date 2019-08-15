Детям из малообеспеченных семей подарили ранцы с учебными принадлежностями

Программа школьных рюкзаков ”Ранец” помогает детям из малообеспеченных семей, отправляющихся в этом году в первый класс. В этом году новые рюкзаки со школьными принадлежностями получат 353 школьника. Кампанию организует Таллиннское общество Красного креста Эстонии.

”Этот проект служит лучшим примером сотрудничества городской власти, общественных организаций и частного сектора с целью поддержки семей, оказавшихся в трудной экономической ситуации, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — От всего сердца благодарю тех, кто принял активное участие в реализации проекта. А детям хочу пожелать не только успехов в учебе, но и умения не сдаваться, столкнувшись с трудностями, — пусть в их жизни всегда остается место для чуда”.

Кампания школьных ранцев была начата еще в 1994 году и носила название ”Счастливый первый школьный день — каждому ребенку”. Власти Таллинна поддерживают кампанию с 2001 года, в этом году на эти цели выделена сумма в 9891 евро.

Отделы социальной опеки при районных управах Таллинна составили списки нуждающихся семей, в которые были отправлены приглашения на мероприятие.

В пользу кампании собирались пожертвования в таллиннских магазинах Eesti RIMI Food AS. Волонтеры Таллиннского общества Красного креста Эстонии помогли укомплектовать школьные ранцы.