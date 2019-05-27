Детский фонд просит помощи: пятилетней девочке жизненно необходим медицинский аппарат

У Марие-Хелеэн в связи с тяжелым хроническим заболеванием нарушен рефлекс откашливания. Если возникающая при кашле секреция будет оставаться в организме, это может породить тяжелые инфекции и поставить жизнь маленькой девочки в опасность.

Цена аппарата достигает 6000 евро. Необходимый для Марие-Хелеэн аппарат для откашливания сейчас в очереди у Детского фонда на четвертом месте.

”Это в свою очередь доказывает, что государству нужно быстро менять свою позицию в отношении приобретения жизненно важных устройств. Не может далее сохраняться положение, когда жизнь тяжело больных детей зависит от доброй воли жертвователей”, — поясняет сложившуюся ситуацию один из руководителей Детского фонда TÜK Сийри Оттендер-Паасма.

Протянуть руку помощи больной девочке можно, сделав пожертвование на счет Детского фонда TÜK (отметив в пояснении ”Marie-Heleen”) :

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607