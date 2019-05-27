Детский фонд просит помощи: пятилетней девочке жизненно необходим медицинский аппарат

В Детский фонд Клиники Тартуского (TÜK) университета поступила просьба помочь с приобретением жизненно необходимого аппарата для откашливания 5-летней Марие-Хелеэн, у которой парализована большая часть тела и которая без аппарата не может избавиться возникающей при кашле секреции.
У Марие-Хелеэн в связи с тяжелым хроническим заболеванием нарушен рефлекс откашливания. Если возникающая при кашле секреция будет оставаться в организме, это может породить тяжелые инфекции и поставить жизнь маленькой девочки в опасность.
Цена аппарата достигает 6000 евро. Необходимый для Марие-Хелеэн аппарат для откашливания сейчас в очереди у Детского фонда на четвертом месте.
”Это в свою очередь доказывает, что государству нужно быстро менять свою позицию в отношении приобретения жизненно важных устройств. Не может далее сохраняться положение, когда жизнь тяжело больных детей зависит от доброй воли жертвователей”, — поясняет сложившуюся ситуацию один из руководителей Детского фонда TÜK Сийри Оттендер-Паасма.
Протянуть руку помощи больной девочке можно, сделав пожертвование на счет Детского фонда TÜK (отметив в пояснении ”Marie-Heleen”) :