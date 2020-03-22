Детские звонки на тему коронавируса мешают работе Центра тревоги
Сегодня днем в Таллинне состоялась пресс-конференция с участием представителей ведомств, на которых лежит основное бремя борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня днем в Таллинне состоялась пресс-конференция с участием представителей ведомств, на которых лежит основное бремя борьбы с распространением коронавируса.
Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила, что число тестируемых постоянно растет, и никто не должен переживать оттого, что имеющий симптомы человек не сможет сдать анализы.
"Я хочу подчеркнуть, что решение о направлении на тестирование принимает (семейный) врач, он в данной ситуации самый лучший советчик. Мы, конечно, можем сами себе поставить диагноз, но всё-таки мнение врача является самым важным", - сказала она.
Юрило также с тревогой отметила, что Эстония входит в общемировой тренд, который показывает, что заболеваемость среди пожилых людей растет.
"Необходимо подчеркнуть, что на настоящий момент нельзя терять бдительность - необходимо соблюдать дистанцию, избегать близкого контакта, мыть руки, воздерживаться от посещения пожилых людей", - сказала Юрило.
Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела попросила родителей обсуждать ситуацию с коронавирусом в Эстонии с детьми. "Прошу, поговорите со своими детьми, объясните им ситуацию, сложившуюся сейчас у нас в стране. Когда дети целыми днями остаются дома одни, то они начинают звонить нам, грустные и озабоченные, и хотят получить информацию. Уделите время разговору с детьми".
"У нас есть, к несчастью, такие бедные дети, которые звонят в растерянности и спрашивают: если мой друг кашляет, он умрет? А что со мной будет?"- привела пример Алвела.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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