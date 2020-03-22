Детские звонки на тему коронавируса мешают работе Центра тревоги

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила, что число тестируемых постоянно растет, и никто не должен переживать оттого, что имеющий симптомы человек не сможет сдать анализы.

"Я хочу подчеркнуть, что решение о направлении на тестирование принимает (семейный) врач, он в данной ситуации самый лучший советчик. Мы, конечно, можем сами себе поставить диагноз, но всё-таки мнение врача является самым важным", - сказала она.

Юрило также с тревогой отметила, что Эстония входит в общемировой тренд, который показывает, что заболеваемость среди пожилых людей растет.

"Необходимо подчеркнуть, что на настоящий момент нельзя терять бдительность - необходимо соблюдать дистанцию, избегать близкого контакта, мыть руки, воздерживаться от посещения пожилых людей", - сказала Юрило.

Гендиректор Центра тревоги Кятлин Алвела попросила родителей обсуждать ситуацию с коронавирусом в Эстонии с детьми. "Прошу, поговорите со своими детьми, объясните им ситуацию, сложившуюся сейчас у нас в стране. Когда дети целыми днями остаются дома одни, то они начинают звонить нам, грустные и озабоченные, и хотят получить информацию. Уделите время разговору с детьми".

"У нас есть, к несчастью, такие бедные дети, которые звонят в растерянности и спрашивают: если мой друг кашляет, он умрет? А что со мной будет?"- привела пример Алвела.

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