Детские сады, заставляющие детей спать во время тихого часа, нарушают установленные требования

На деле, во многих детсадах бодрствующие во время тихого часа дети вынуждены неподвижно лежать в кровати, пишет rus.err.ee.

Требования по защите здоровья для детских дошкольных учреждений устанавливаются постановлением министра социальных дел.

В разделе №14 действующих с 2010 года требований значится, что детям до трех лет позволяется дневной сон по меньшей мере один раз в день, но для более старших детей по меньшей мере час в день должен быть предоставлен отдых с возможностью выбора между сном или иной спокойной деятельностью.

Канцлер права Юле Мадизе в июне прошлого года сообщила администрации детского сада, в котором четырехлетнему ребенку не позволяли во время дневного сна заниматься другой спокойной деятельностью, что даже если всего один ребенок не хочет спать днем, то надо считаться с его правами.