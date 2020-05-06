06.05.2020, 10:56

Детские площадки откроют 11 мая, музеи 18 мая — обнародован план выхода Таллинна из ЧС

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Кылварт призывает не ходить на Военное кладбище
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Сегодня в 11 часов состоялась пресс-конференция о коронакризисе в Таллинне на русском языке. В ней принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, подполковник полиции Елена Мирошниченко и старший эпидемиолог Департамента здравоохранения Наталья Выжелевская. Смотрите повтор!

"Мы привыкли к позитивным новостям. Сегодняшний план, прежде всего, позитивная новость. Однако необходима определенная оговорка — ситуация в Таллинне отличается от других городов. Ситуация в Таллинне является определяющей. Несмотря на оптимистический тренд, в Таллинне количество заболевших увеличивается. Это неудивительно, здесь проживает больше всего людей. Если в Таллинне возникнет источник распространения инфекции, это повлияет на всю страну.

Мы отслеживаем ситуацию. Если она изменится, то мы должны реагировать. У нас предусмотрено 3 основных этапах: 11 мая, 18 мая и 1 июня. Многое зависит от государства, на многие сферы мы не можем влиять", — сказал Кылварт.

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1 этап. 11 мая. Открытие игровых площадок, спортивных площадок, стадионов, школьных стадионов, площадок для собак. Стоит учитывать, что это займет время. Мы хотим помыть все площадки перед открытием. За один день — это не сделать. До конца следующей недели площадки будут открыты. Просим использовать только открытые площадки, так как они вымыты и очищены. На стадионах действует правило — заниматься до 10 человек, также 2+2. Но повторю, желательно, чтобы дистанция была больше двух метров. 11 мая откроются и торговые центры.

2 этап. 18 мая. Услуги, которые предлагают в закрытых помещениях. Библиотеки, музеи, социальные центры. Будут определенные правила по наличию средств гигиены. Будет открыт Ботанический сад, Зоопарк откроется 19 мая.

3 этап. 1 июня. Возобновится сообщение с островом Аэгна. Откроются социальные центры с пожилыми людьми. Перечень условий будет зависеть от обстановки.

Бани, спа-центры, спортивные залы — это компетенция правительства. В том числе, детские лагеря. Поддержка от города будет до конца мая: бесплатное место в детском саду, бесплатный общественный транспорт, а не до окончания ЧП, как было оговорено раньше.

"За последние сутки два позитивных теста — один в Таллинне. Да, прорыв большой, количество заболевших уменьшилось. Но полностью вирус не ликвидирован. Спасибо, что остаетесь дома. Но, пожалуйста, помните, правило 2+2 еще сохраняется. Не приближайтесь к другим людям. Не надо одновременно больше двух человек заниматься на тренажерах. Особенно это правило важно соблюдать в торговых центрах. Носите маски, это позволит уменьшить риски. И не находитесь в большой компании, подождите, когда люди уйдут.

Мыть руки — это самое важное. Теперь это правило на всю жизнь. Если есть симптомы — оставайтесь дома. Чистота дома и на работе — тоже важна", — напоминает старший эпидемиолог Департамента здравоохранения Наталья Выжелевская.

"Полиция получила вызов, что в одном кафе находилась компания из 20 человек. Двое из них были весьма агрессивны, один из них задержан и доставлен в участок. Со всеми поговорили, всем сделали предписание с предупреждением. Люди должны понимать, что полиция будет и дальше исполнять свою задачу — следить за соблюдением требований. Мы делаем это для того, чтобы болезнь не распространялась дальше. Призываю всех к благоразумию. Близится окончание ЧП. Но свобода всегда связана с ответственностью. Призываю оставаться дома и соблюдать правило 2+2", — сказала подполковник полиции Елена Мирошниченко.

Вопрос про 9 мая.

Подполковник просит не приходить к Военному кладбищу, но если соблюдать правило 2+2, то это сделать можно, но лучше остаться дома. Мэр Кылварт призывает избегать массовых собраний. "Если мы сделаем правильный выбор — останемся дома, то это будет самым правильным способом почтить память погибших. Да, кто-то подумает, что аккуратно можно, но это будет нечестно к тем, кто решил остаться дома, к ветеранам, которые призывают оставаться дома. Я надеюсь, что люди не придут к памятнику. Помнить можно не только один день в году", — добавил он.

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