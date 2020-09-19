Детская программа чтения ”Лето с книгой” завершится онлайн-мероприятием

Заключительное мероприятие программы состоится 22 сентября в 14 часов в веб-среде Zoom. Дополнительную информацию финалисты проекта получат по электронной почте. Также библиотека отправит им по почте призы.

Программа ”Лето с книгой” прошла в 17 раз. В этом году дети прочли 3110 книг — это больше, чем в прошлом году. Самые усердные ребята смогли прочесть более 90 книг. В качестве обратной связи участники программы отправляли рисунок по мотивам прочитанной книги или фотографию с места, где читали книгу. Самые забавные из них: на батуте, качелях, дереве или в палатке.

У участников традиционно была возможность выбирать между детской литературой на эстонском или русском языке. Среди литературы на эстонском языке популярными стали произведения Андруса Кивиряхка ”Привидение и Facebook”, Кадри Хинрикус ”Переполох” и Джона Эйджи ”Жизнь на Марсе”. Среди русскоязычных книг популярностью пользовались произведения Ника Шарратта ”Отличная работа для кота и короля”, Аннетте Херцог ”А кота спросить забыли?” и Александры Калининой ”Детективы из 4 ”А”. Дело о ниндзя и другие тайны”.

Подборку поступивших на конкурс рисунков можно будет посмотреть на детской страничке Таллиннской центральной библиотеки с 30 сентября.