27.02.2020, 16:30

Детсадовцы района Хааберсти посоревнуются в оказании первой помощи


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Lapsed õpivad tähti
Lapsed õpivad tähtiFoto: Rauno Volmar

Завтра, 28 февраля, в 10:00 в детском саду "Меэлеспеа" (Ыйсмяэ теэ, 92) пройдёт заключительное мероприятие проекта под названием ”Гала хорошего человека” (Hea Inimese Gala), в котором участвуют команды из шести ребят из всех детских садов Хааберсти. В заключительном соревновании дети продемонстрируют полученные знания.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги на гала-соревновании взрослые и дети демонстрируют, как оказать помощь другим. ”Полученные в раннем возрасте знания остаются в памяти на долгие годы. Закрепляя и повторяя их, ребята смогут более уверенно и смело прийти на помощь нуждающимся в этом”, — сказал старейшина.

В рамках проекта для ребят 5-6 лет из детских садов Хааберсти проходят занятия по оказанию первой помощи, на которых их консультируют учителя и специалисты, проходят ролевые игры по симуляции ситуаций, где требуется оказание первой помощи

Проект по оказанию первой помощи с 2006 года проходит в Хааберсти под руководством детского сада "Меэлеспеа". Проект был представлен осенью 2008 года на круглом столе по продвижению здорового образа жизни детских садов района Хааберсти как практика, заслуживающая внимания. С 2009 года к проекту присоединились самые активные детские сады района, и с 2011 года проект проходит во всех детских садах Хааберсти. Проект получил очень позитивную обратную связь, и всё новые группы и учителя присоединяются к этому проекту, что даёт возможность научить всё больше дошкольников приёмам по оказанию первой помощи

"Гала хорошего человека" организует детский сад "Меэлеспеа" в сотрудничестве с НКО Rahvakoolitus ELU. Мероприятие поддерживает управа Хааберсти.

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