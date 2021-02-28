Дети с особыми потребностями, чрезвычайное повышение пенсий, пособие родителям мертворожденного ребенка. Министр Сигне Рийсало рассказала о планах на два года

В первую очередь будет создана система семейного примирения, чтобы помочь родителям, которые решили разойтись, договориться об организации жизни ребенка исходя из того, что было бы лучше для него. Изменения позволят предотвращать семейные конфликты и изнурительные судебные разбирательства.

Кроме того, реформа системы поддержки детей с особыми потребностями давно ждет решения, благодаря которой объединят информационное пространство и услуги социальной и образовательной сфер для оказания помощи детям в соответствии с их комплексными нуждами. Департамент социального страхования работает над методикой определения степени тяжести недостатка здоровья у детей, что позволит уточнить процесс определения степени тяжести недостатка здоровья, сделать решения более прозрачными и улучшить их качество. Под руководством министерства социальных дел одна из целей реформы состоит в том, чтобы право на получение услуги не было бы связано со степенью тяжести недуга, чтобы в будущем нуждающаяся в поддержке семья могла получить помощь как можно раньше для предотвращения обострения проблем и ухудшения здоровья у детей.

”Я хочу положить конец нынешней ситуации, когда родители ребенка с особыми потребностями должны быть сами для своего ребенка кейс-менеджером и искать помощь в различных ведомствах. Государственные учреждения и учреждения местных самоуправлений, а также специалисты должны работать вместе, чтобы ребенок получал необходимую помощь исходя из его потребностей, и чтобы никто не попал в дырки системы”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По словам министра, также необходимо в срочном порядке разрешить сложную ситуацию и, как и другим родителям, начать выплачивать пособие по рождению ребенка родителям мертворожденного ребенка.

”Помимо прочего, мы восстанавливаем ситуацию, когда политика в отношении детей и семьи в целом управляется одним министерством, то есть министерством социальных дел, где сосредоточена вся необходимая компетенция”, — добавила министр Сигне Рийсало.

Для улучшения условий жизни пожилых людей министерство социальных дел хочет направить деньги, высвободившиеся в результате реформы второй ступени, на чрезвычайное повышение пенсий и сделать среднюю пенсию не облагаемой налогом. План действий правительства предусматривает ряд мероприятий, направленных на предотвращение необходимости в уходе за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями, уменьшение бремени ухода за родственниками и улучшение доступности и качества услуг. С этой целью планируется модернизировать организацию долгосрочного ухода и финансирования услуг, а также разработать пакет поддержки для людей, которые ухаживают за своими близкими.