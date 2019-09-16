16.09.2019, 16:19

Дети неграждан и иностранцев смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Это касается 1500 подростков в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Дети неграждан и иностранцев смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Это касается 1500 подростков в Эстонии
Priit Simson

Конституционная комиссия Рийгикогу приняла сегодня решение отправить на первое чтение два законопроекта, которые дают возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, чьи родители жили в стране до восстановления независимости.

Председатель комиссии Пауль Пуустусмаа отметил, что правительственный законопроект потенциально касается примерно 1500 несовершеннолетних. "По действующему закону родитель должен ходатайствовать о гражданстве одновременно для себя и для ребенка, но законопроект предоставляет родителю возможность ходатайствовать о гражданстве только для ребенка", — сказал руководитель комиссии.

"Существенно то, что родитель с неопределенным гражданством, то есть с так называемым "серым паспортом", или бабушка (дедушка) были по состоянию на 20 августа 1991 года жителем Эстонии", — добавил Руустусмаа,

Законопроект, по его словам, касается несовершеннолетних, у которых один из родителей — с неопределенным гражданством, а второй — гражданин зарубежного государства.

На заседании был рассмотрен также проект Социал-демократической партии. По словам члена руководства партии Евгения Осиновского, правительственный законопроект имеет в значительной степени символическую ценность.

"Из этих 1500 детей большинство, к сожалению, не станут гражданами Эстонии до достижения совершеннолетия, потому что Россия не разрешит им ранее отказаться от своего гражданства". Он добавил, что проект социал-демократов рекомендует дать детям возможность стать гражданами ЭР сразу. "Мы хотим, чтобы гражданство Эстонии могли бы взять все дети, чьи предки жили во время восстановления независимости в Эстонии, или почти 8000 несовершеннолетних", — сказал Осиновский.

На заседании присутствовали министр внутренних дел Март Хельме, начальник отдела гражданства и миграционной политики МВД Рут Аннус, а также представитель Министерства юстиции.

Комиссия решила отправить инициированный правительством законопроект в Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 23 сентября.

Проект социал-демократов отправлен на первое чтение, которое состоится 8 октября.

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