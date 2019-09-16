Дети неграждан и иностранцев смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Это касается 1500 подростков в Эстонии

Председатель комиссии Пауль Пуустусмаа отметил, что правительственный законопроект потенциально касается примерно 1500 несовершеннолетних. "По действующему закону родитель должен ходатайствовать о гражданстве одновременно для себя и для ребенка, но законопроект предоставляет родителю возможность ходатайствовать о гражданстве только для ребенка", — сказал руководитель комиссии.

"Существенно то, что родитель с неопределенным гражданством, то есть с так называемым "серым паспортом", или бабушка (дедушка) были по состоянию на 20 августа 1991 года жителем Эстонии", — добавил Руустусмаа,

Законопроект, по его словам, касается несовершеннолетних, у которых один из родителей — с неопределенным гражданством, а второй — гражданин зарубежного государства.

На заседании был рассмотрен также проект Социал-демократической партии. По словам члена руководства партии Евгения Осиновского, правительственный законопроект имеет в значительной степени символическую ценность.