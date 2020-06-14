Дети не могут без согласия родителей получить психиатрическую помощь. EKRE боится, что в противном случае молодежь бросится тайно менять пол

Это требование было установлено еще в 1997 году, когда Рийгикогу принял закон о психиатрической помощи. Однако с того времени много что поменялось и сейчас ребенок рассматривается как отдельная личность, у которой помимо прочего должна иметься возможность обратиться за помощью.

Первой за решение проблемы взялась канцлер права Юлле Мадисе, направив 3 июля прошлого года министру социальных дет Танелю Кийку предложение о поправке к закону.

Канцлер отметила, что в большинстве случаев привлечение родителя необходимо, но есть исключения, когда это невозможно: например, если ребенок стал жертвой домашнего насилия или родитель уехал за границу.

12 января законопроект даже прошел первое чтение, но — дальше тишина и полный игнор со стороны председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера. Он объясняет это тем, что внутри комиссии в отношении данного предложения имеются серьезные разногласия и сперва необходимо прийти к компромиссу. Он пообещал еще раз поднять эту тему в самое ближайшее время.

Один из членов комиссии, реформистка Сигне Рийсало говорит, что вопрос упирается в сторонников концепции традиционных семейных отношений, которая не рассматривает ребенка как отдельную личность, и нежеланием ослаблять позицию взрослых.

Член комиссии и фракции EKRE Урмас Эспенберг прямо сказал, что партия не считает правильным наделять 16-18-летних подростков возможностью самим обращаться к психиатру. Он отметил, что их задача как консерваторов — сохранение традиционных ценностей. ”Мир полон странных вещей и странных идеологий, которые также относятся к сфере психиатрии, например, смена пола. Если молодой человек без ведома родителя обратится с этой проблемой к психиатру, и они все это дело провернут, то последствия могут быть очень трагическими. Если даже взрослые сожалеют о том, что сменили пол, то что уж говорить о детях?” — сказал он. Позиции, схожие с этой, звучали в Рийгикогу и от других однопартийцев Эспенберга.

Рийсало парирует, что данная поправка не имеет никакого отношения к смене пола. ”Не надо говорить глупостей. Для этого существует другой закон, другие правила, и напоминаю, что несовершеннолетнему никто пол менять не будет”, — сказала она.