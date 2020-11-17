Дети Майлис Репс постоянно ездят на министерской машине. Самых маленьких водитель привозит из детского сада

Согласно наблюдениям журналистов издания за последний месяц, министр путает государственный и личный кошелек, используя министерского видителя в рабочее время для перевозки своих детей. В течение трех дней наблюдений ни одна поездка не была связана с должностными обязанностями министра.

Майлис Репс объясняет, что водитель забирает детей из детского сада и школы якобы потому, что так просто практично. "Если я сама отправлюсь в пять часов, то это займет полтора часа", — аргументирует министр, почему это делает водитель министерства за свое рабочее время.

Подробнее читайте в Õhtuleht.