Дети Майлис Репс постоянно ездят на министерской машине. Самых маленьких водитель привозит из детского сада

Министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей, передает Õhtuleht.
Согласно наблюдениям журналистов издания за последний месяц, министр путает государственный и личный кошелек, используя министерского видителя в рабочее время для перевозки своих детей. В течение трех дней наблюдений ни одна поездка не была связана с должностными обязанностями министра.
Майлис Репс объясняет, что водитель забирает детей из детского сада и школы якобы потому, что так просто практично. "Если я сама отправлюсь в пять часов, то это займет полтора часа", — аргументирует министр, почему это делает водитель министерства за свое рабочее время.
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