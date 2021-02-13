Дети Кесклинна сделали сотни открыток для горожан к Дню святого Валентина

”Воспитанники детских садов и ученики школ Кесклинна сделали к Дню святого Валентина почти тысячу открыток, часть которых мы вместе с учениками повесили сегодня в Полицейском парке. Кроме этого, открытки были вывешены в парках Лембиту и Фальги. Завтра все желающие смогут взять оригинальные открытки себе на память или чтобы подарить их кому-то. С сегодняшнего дня в трех парках также горят украшения из сердечек, а в Полицейском парке уже с начала февраля установлена световая инсталляция в виде сердца”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Уже несколько лет подряд ученики школ Кесклинна делают открытки для горожан к Дню святого Валентина. В этом году к ним присоединились дети из детских садов Кесклинна. Всего было сделано около 900 открыток. Световая инсталляция в виде сердца и украшающие деревья сердечки останутся в парках до начала весны.

”Каждый кто возьмет себе открытку, может мысленно поблагодарить детей, которые сделали их специально к этим выходным. Открытки изготовили дети из детских садов Унистусе, Марди и Лийвалосси, а также ученики Таллиннской 21-й школы, Кесклиннаской Русской гимназии, Сюдалиннаской школы, Таллиннской реальной школы, гимназии Якоба Вестхольма, гимназии Густава Адольфа и посетители Кесклиннаского молодежного центра”, — отметила старейшина района Кесклинн.

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