Дети из групп двустороннего языкового погружения идут в школу: они успешно овладели вторым языком

Двусторонное языковое погружение происходит в группе, в которой равное количество учеников с эстонским и русским родным языком. Полдня учебная и игровая деятельность ведется на эстонском языке, полдня — на русском.

”Пилотный проект прошел очень хорошо. Дети из эстонских и русских семей смогли продвинуться в своем родном языке и успешно овладеть вторым языком”, — отметила специалист SA Innove Анна Голубева.

В прошлом году первые группы двусторонного языкового погружения выпустились в Тарту и Пярну.