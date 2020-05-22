22.05.2020, 16:29

Дети из групп двустороннего языкового погружения идут в школу: они успешно овладели вторым языком


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Дети из групп двустороннего языкового погружения идут в школу: они успешно овладели вторым языком
Foto SA Innove

Сегодня из группы двустороннего языкового погружения в тапаском детском саду Vikerkaar выпускается 13 детей. В следующий четверг 12 детей выпустятся из аналогичной группы столичного детского сада Kelluke.

Двусторонное языковое погружение происходит в группе, в которой равное количество учеников с эстонским и русским родным языком. Полдня учебная и игровая деятельность ведется на эстонском языке, полдня — на русском.

”Пилотный проект прошел очень хорошо. Дети из эстонских и русских семей смогли продвинуться в своем родном языке и успешно овладеть вторым языком”, — отметила специалист SA Innove Анна Голубева.

В прошлом году первые группы двусторонного языкового погружения выпустились в Тарту и Пярну.

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