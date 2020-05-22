Дети из групп двустороннего языкового погружения идут в школу: они успешно овладели вторым языком
Сегодня из группы двустороннего языкового погружения в тапаском детском саду Vikerkaar выпускается 13 детей. В следующий четверг 12 детей выпустятся из аналогичной группы столичного детского сада Kelluke.
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