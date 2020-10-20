Детей в Кесклинне научили основам дорожного движения

е”В прошлые годы осенью дети из детских садов Кесклинна принимали участие в инфо-дне Mini-SOS. В этом году в связи с распространением коронавируса провести это ожидаемое многими мероприятие возможности не было. Поэтому мы решили вместо этого предложить детсадовским группам посетить городок дорожного движения. Интерес к проекту был очень большой — всего в нем приняли участие старшие группы (дети в возрасте 6-7 лет) из 14 детских садов”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Посещение городка дорожного движения начиналось с небольшого рассказа об участии в дорожном движении. После этого дети на практике применяли полученные знания, передвигаясь по городку в роли пешехода и внимательно следили за дорожными знаками, светофорами и пешеходными переходами. Особое внимание уделялось важности светоотражателей в темное время суток. В завершение дети могли попробовать себя в качестве водителей электромобилей.

Фото: управа Кесклинна

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