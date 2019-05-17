Детей на уроках труда продолжают делить по гендерному признаку вопреки учебной программе

Учебная программа уже пять лет не разрешает делить уроки труда по гендерному принципу, то есть ученики имеют право сами выбирать направление, тем не менее школы не стремятся избавляться от старых привычек: девочки продолжают вязать, а мальчики – мастерить совки для мусора.
Ученица одной известной столичной школы в начале учебного года пожелала выбрать уроки труда для мальчиков, так как шить она уже научилась, но классный руководитель ответила на ее просьбу отказом, потому что уроки труда предназначены для мальчиков, а девочки должны заниматься рукоделием, пишет rus.err.ee.
Таких девочек потом стало больше, но из-за гендерной политики школы им пришлось продолжать вышивать, вязать крючком и спицами. При этом мальчики могли выполнять работу только в школе, так как дома токарных станков нет ни у кого, а девочки в течение полугода выполняли домашние задания по вязанию, вышиванию и шитью.
В государственной школьной программе черным по белому написано, что с четвертого класса школа формирует учебные группы на основании пожеланий детей, которые могут выбрать между кулинарией, рукоделием или обучением технологиям.