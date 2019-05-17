Детей на уроках труда продолжают делить по гендерному признаку вопреки учебной программе

Ученица одной известной столичной школы в начале учебного года пожелала выбрать уроки труда для мальчиков, так как шить она уже научилась, но классный руководитель ответила на ее просьбу отказом, потому что уроки труда предназначены для мальчиков, а девочки должны заниматься рукоделием, пишет rus.err.ee.

Таких девочек потом стало больше, но из-за гендерной политики школы им пришлось продолжать вышивать, вязать крючком и спицами. При этом мальчики могли выполнять работу только в школе, так как дома токарных станков нет ни у кого, а девочки в течение полугода выполняли домашние задания по вязанию, вышиванию и шитью.

В государственной школьной программе черным по белому написано, что с четвертого класса школа формирует учебные группы на основании пожеланий детей, которые могут выбрать между кулинарией, рукоделием или обучением технологиям.