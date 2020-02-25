Детдомовцы со всей Эстонии недополучили четыре миллиона евро

Меэли Луйге из Пярнумаа помимо двух собственных сыновей воспитала девочку из детдома. Сейчас в семье подрастает 16-летний мальчик, которого семья взяла, когда ему было три года. В ноябре прошлого года женщина посетила инфодень Министерства социальных дел, где узнала, что государство выделяет на ребенка-детдомовца по 1385 евро в месяц. Она же получала на мальчика самый минимум: 240 евро для самого ребенка и 135 евро — родителю. Женщина отмечает, что в прошлом году только на поездках с сыном-инвалидом к ортопеду, логопеду и физиотерпевту ”накатала” на автомобиле около 3000 км. Ребенку с тяжелой степенью недуга государство компенсирует топливные расходы в размере 41 евро в год.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал изданию, что они в курсе проблемы. ”Остаток образовался из-за неточных прогнозов”, — отметил он. Министр сказал, что в среду в министерстве состоится собрание с участием представителей министерства социальных дел, департамента социального страхования, городов и волостей, министерства финансов, самоуправлений, где будет подробно рассмотрен этот вопрос.

”С течением времени остаток увеличивался, и это означает, что самоуравления не меняли порядок использования средств, хотя в конце 2018 году остаток уже составлял 1,8 млн евро”, — подчеркнул министр.