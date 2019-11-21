”Деревья ангелов” ждут добросердечных людей до восьмого декабря

”В сотрудничестве с местными самоуправлениями за последние десять лет кампания ”Дерево ангелов” подарила радость тысячам детей. Мы видим, что с каждым годом становится все больше желающих сделать доброе дело, и поэтому решили увеличить количество получателей подарков”, — сказала директор по маркетингу Maxima Янне Лайк.
В этом году Maxima впервые объединила силы с Эстонским союзом многодетных семей, куда входят семьи со всей страны с не менее, чем четырьмя детьми. В результате наряду с собранными местными самоуправлениями детскими пожеланиями среди получателей подарков оказались и 500 детей, воспитывающихся в многодетных семьях.
По словам Герли Падар, уже четвертый праздничный сезон выступающей патроном кампании, стать ангелом и исполнить детские желания очень просто. ”Каждый может найти на Дереве ангелов подарок по душе и по карману, оплатить его в кассе и оставить на информационной стойке или в кассе магазина. Я призываю каждого сделать доброе дело — ведь в праздники должны исполняться все желания”, — сказала мать двоих дочерей Падар.
Подарок можно купить и в другом месте или даже сделать своими руками, и принести в магазин Maxima, где на Дереве ангелов висело соответствующее пожелание. Подарки будут упакованы и к Рождеству при помощи социальных работников доставлены детям по волостям и городам Эстонии. Подарки можно приносить в магазины до 8 декабря. Где именно расположено каждое Дерево ангелов, можно узнать здесь.
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