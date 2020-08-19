Депутаты Рийгикогу составят заявление в поддержку демократии в Беларуси

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, представители всех входящих в комиссию фракций поддержали идею создать рабочую группу для составления заявления. ”В Рийгикогу мы регулярно рассматриваем связанные с Беларусью вопросы. Надеемся, что касающееся текущих событий заявление будет принято на пленарном заседании Рийгикогу как можно быстрее”, — добавил он.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон сообщил, что Рийгикогу принял схожее заявление в 2006 году, где также выражалась поддержка демократии в Беларуси. ”Ситуация в Беларуси, у наших ближайших соседей, также влияет на безопасность Эстонии. Нельзя игнорировать направленное на граждан страны насилие и отказ от организации свободных и честных выборов. Это мы хотим подчеркнуть в заявлении Рийгикогу”, — сказал он.

На заседании комиссии также выступил генеральный директор отдела политики Министерства иностранных дел Лембит Уйбо. Он представил обзор деятельности Эстонии и Европейского союза в связи с последними событиями в Беларуси. Обзор деятельности Эстонии в Совете безопасности ООН представил заместитель руководителя постоянного представительства Эстонии в ООН Герт Аувяэрт.