Депутаты Рийгикогу пригласили в Таллинн коллег из Госдумы

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Россией пригласила в Таллинн своих коллег из Государственной думы — по словам главы группы Ааду Муста, встреча представителей парламентов двух стран могла бы состояться уже в январе или феврале 2020 года, передает rus.err.ee.
"Наша депутатская группа по парламентским связям с Российской Федерацией считает важным возобновление прямых контактов с вашей группой. Последняя встреча наших представителей состоялась более четырех лет назад — в 2015 году в Москве. Поэтому, следуя успевшей сформироваться традиции, в этот раз приглашаем вас и членов группы посетить Таллинн", — написал Ааду Муст своему российскому коллеге Даниилу Бессарабову.
Муст сказал, что эстонская сторона готова приступить к консультациям, чтобы согласовать точную дату визита, а также добавил, что встреча могла бы состояться в первом полугодии 2020 года: "Господин Бессарабов очень приятно отреагировал, когда узнал, что в новом созыве Рийгикогу создана группа по парламентским связям с Россией. Он предложил развивать сотрудничество. Это всегда хорошо, когда соседи общаются. Этот принцип мы с нашими коллегами полностью разделяем. По моему мнению, встреча могла бы пройти уже в январе или феврале, но теперь нам надо будет найти подходящую для всех дату".
"Будем ли мы обсуждать с коллегами из Госдумы тему ратификации пограничного договора? На первую встречу мы перед собой не ставим каких-то грандиозных целей. Для начала надо наладить нормальный контакт. К тому же наша группа — это не большинство парламента, но, конечно, в этом направлении работа будет вестись. И все же в первую очередь мы бы хотели улучшить контакт с депутатами из России. Идти вперед надо постепенно. Целесообразнее, наверное, начать выстраивать сотрудничество с культурных отношений, а затем шаг за шагом двигаться дальше", — добавил Ааду Муст.
На вопрос, все ли члены парламентской группы считают необходимым приглашать в Таллинн депутатов Госдумы, Муст ответил, что "были дискуссии": "Некоторые члены нашей группы говорили, а что господин Муст станет делать, если из России приедут депутаты, которые станут нас критиковать. Звучали комментарии, что следует быть осторожными, что некоторые российские депутаты довольно остро выступали против эстонской политики. Но я уверен, что в группе по сотрудничеству с Эстонией ярых противников нашей страны нет. Однако некоторые коллеги все же опасаются возможных скандалов".
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Названа причина убийства 8 солдат сослуживцем в Забайкалье