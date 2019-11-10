Депутаты Рийгикогу пригласили в Таллинн коллег из Госдумы

"Наша депутатская группа по парламентским связям с Российской Федерацией считает важным возобновление прямых контактов с вашей группой. Последняя встреча наших представителей состоялась более четырех лет назад — в 2015 году в Москве. Поэтому, следуя успевшей сформироваться традиции, в этот раз приглашаем вас и членов группы посетить Таллинн", — написал Ааду Муст своему российскому коллеге Даниилу Бессарабову.

Муст сказал, что эстонская сторона готова приступить к консультациям, чтобы согласовать точную дату визита, а также добавил, что встреча могла бы состояться в первом полугодии 2020 года: "Господин Бессарабов очень приятно отреагировал, когда узнал, что в новом созыве Рийгикогу создана группа по парламентским связям с Россией. Он предложил развивать сотрудничество. Это всегда хорошо, когда соседи общаются. Этот принцип мы с нашими коллегами полностью разделяем. По моему мнению, встреча могла бы пройти уже в январе или феврале, но теперь нам надо будет найти подходящую для всех дату".