Депутаты Рийгикогу получили законное право участвовать в пленарных заседаний удаленно

Решение о проведении удаленного заседания принимает правление Рийгикогу при наличии веских причин. Спикер Рийгикогу уведомляет членов Рийгикогу о том, что заседание будет проведено в удаленной форме, при помощи средств массовой информации по меньшей мере за три дня до его проведения. При наличии веских причин срок уведомления может быть короче.

Инициированный конституционной комиссией Закон о внесении изменений в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу (175 SE) позволит проводить заседания удаленно, если членам Рийгикогу будет обеспечена возможность удаленно в реальном времени следить за ходом заседания и выполнять необходимые действия. Это означает, что должна быть возможность представлять законопроекты, доклады, протесты, задавать устные вопросы, выступать с речью и голосовать. Также должна быть возможность сообщить о препятствиях к осуществлению этих действий. При возникновении препятствий в проведении заседания удаленно, председатель заседания останавливает заседание до устранения препятствий.

За принятие закона проголосовали 89 члена Рийгикогу.