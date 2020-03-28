Депутат Таллиннского горсобрания призывает пожертвовать сумму повышения вознаграждения(2)
Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского городского собрания обращается к политикам. Приводим ее обращение полностью:
Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского городского собрания обращается к политикам. Приводим ее обращение полностью:
Уважаемые коллеги!
В связи с индексацией вознаграждение депутатов Таллиннского Городского Собрания повышается с 1-го апреля. У организаций, которые сегодня борются с кризисом, затрата финансовых ресурсов выше, чем обычно.
Поэтому делаю Вам предложение пожертвовать как минимум сумму повышения своего вознаграждения организациям, которые помогают людям.
Надеюсь, Вы поддержите мое предложение.
При пожертвовании доверяйте своему сердцу, но являясь депутатами Таллиннского Городского Собрания, мы могли бы поддержать тех, кто сотрудничает с городом:
Желаю Вам сил и будьте здоровы!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Американский вирусолог развенчал все мифы о коронавирусе
Наследство Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям
Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ