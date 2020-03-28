28.03.2020, 18:21

Депутат Таллиннского горсобрания призывает пожертвовать сумму повышения вознаграждения

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Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 4.03.2020
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 4.03.2020Foto: Andres Putting

Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского городского собрания обращается к политикам. Приводим ее обращение полностью:

Уважаемые коллеги!

В связи с индексацией вознаграждение депутатов Таллиннского Городского Собрания повышается с 1-го апреля. У организаций, которые сегодня борются с кризисом, затрата финансовых ресурсов выше, чем обычно.

Поэтому делаю Вам предложение пожертвовать как минимум сумму повышения своего вознаграждения организациям, которые помогают людям.

Надеюсь, Вы поддержите мое предложение.

При пожертвовании доверяйте своему сердцу, но являясь депутатами Таллиннского Городского Собрания, мы могли бы поддержать тех, кто сотрудничает с городом:

  • Фонд поддержки Таллиннской детской больницы (Tallinna Lastehaigla Toetusfond)
  • Таллиннская Палата для людей с особыми потребностями (Tallinna Puuetega Inimeste Koda)
  • Таллиннский Продуктовый Банк (Tallinna Toidupank, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill)
  • Таллиннское общество Красного Креста Эстонии (Eesti Punase Risti Tallinna Selts)
  • Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» (Vähiravifond „Kingitud Elu“)
  • Таллиннский Женский кризисный центр (MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu)


Желаю Вам сил и будьте здоровы!

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