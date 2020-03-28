Депутат Таллиннского горсобрания призывает пожертвовать сумму повышения вознаграждения

Уважаемые коллеги!

В связи с индексацией вознаграждение депутатов Таллиннского Городского Собрания повышается с 1-го апреля. У организаций, которые сегодня борются с кризисом, затрата финансовых ресурсов выше, чем обычно.

Поэтому делаю Вам предложение пожертвовать как минимум сумму повышения своего вознаграждения организациям, которые помогают людям.

Надеюсь, Вы поддержите мое предложение.