Депутат Сейма об акцизной войне с Эстонией: экономическое сотрудничество стран Балтии пробуксовывает уже давно

Как известно, с 1 июля акцизный налог на алкоголь в Эстонии будет снижен на 25 процентов, тем самым правительство нашей страны хочет снизить обороты приграничной торговли и повернуть русло доходов от продажи спиртного в казну Эстонии.

В Латвии за годы действия в Эстонии высоких акцизов образовался целый предпринимательский сектор, и его исчезновение принесло бы неприятные последствия. Поэтому 21 июня Сейм тоже начал процесс снижения ставки акциза на крепкий алкоголь на 15%.

«Если мы действительно говорим, что наши государства - ближайшие союзники, мы должны согласовывать свои действия.

Почему-то получается так: когда речь идет о политических вопросах, то наше сотрудничество, как правило, очень тесное и хорошее. Как доходит дело до экономики - всё получается не совсем так.

Несмотря на то, что все мы члены Евросоюза, в экономике все Балтийские страны — конкуренты. Это проявлялось уже не раз, в частности, в отношении энергетики, когда обсуждались проекты совместных электростанций или терминала сжиженного газа… Сотрудничество не очень получается.