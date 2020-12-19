Депутат Рийгикогу заразился коронавирусом
Депутат Рийгикогу Урмас Круузе (Партия реформ) сообщил в социальной сети, что заразился коронавирусом.
Депутат Рийгикогу Урмас Круузе (Партия реформ) сообщил в социальной сети, что заразился коронавирусом.
”Сегодня узнал, что сданный тест на коронавирус дал положительный результат", — сообщил Круузе, которого во вторник Департамент здоровья оповестил, что он был в тесном контакте с коронапозитивным. После оповещения Круузе сразу ушел в самоизоляцию.
Депутат держит связь с Департаментом здоровья и семейным врачом и соблюдает их рекомендации. Он воспользовался приложением HOIA и оповестил, что инфицирован.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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