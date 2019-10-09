Депутат Рийгикогу: весной госэкзамены для девятиклассников еще не отменят

"Комиссия вчера договорилась о том, что несмотря на то, будет ли принят данный закон или нет, он не будет распространяться на тех учеников, которые сейчас учатся в девятом классе и заканчивают основную школу весной. Так что, по крайней мере, этой весной итоговые экзамены в основной школе не отменят", — написала Ладынская-Кубитс.

По окончании основной школы ученики будут сдавать три экзамена: по эстонскому языку, математике и предмету по выбору.

Напомним, что в августе правительство одобрило представленный министром образования и науки законопроект об отмене экзаменов в основной школе и передало его в Рийгикогу.

Министерство образования и науки, а также различные группы интересов считают, что настало время изменить систему оценки результатов обучения и отказаться от экзаменов в основной школе. Многие гимназии проводят вступительные экзамены еще до выпускных экзаменов в основной школе, и результаты экзаменов не имеют решающего значения при поступлении в гимназию. Согласно плану, в дальнейшем каждая школа сможет сама принимать решение о том, получил ли учащийся основное образование.

Условием окончания основной школы по-прежнему останется прохождение государственной учебной программы, но вместо стандартных экзаменов школы смогут самостоятельно определять требования, предъявляемые к знаниям учащихся по окончании школы, в зависимости от специфики школы.