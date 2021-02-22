Депутат Рийгикогу: у Навального есть возможность стать президентом России

Рийгикогу принял заявление ”В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России”.

Депутат уверен, что у Европейского союза должна быть единая сильная внешняя политика, в том числе в отношениях с Российской Федерацией.

"Согласен с тем, что внешняя политика ЕС нуждается время от времени в пересмотре, исходя из меняющейся ситуации у наших соседей. Согласен, что при формировании внешней политики нужно сотрудничать с другими странами, имеющими сходные позиции. Согласен, что политика в отношении России зависит, в том числе, от высказываний и поступков самой России и ее представителей", — поясняет свою позицию по голосованию Одинец.

По словам парламентария, санкции — это один из методов отреагировать на происходящее в той или иной стране, в данном случае — в России, или же в качестве ответа на какие-то шаги со стороны России. "Санкции могут быть разными: носить экономический характер или же касаться каких-то определенных лиц. Это необходимо решать сообща с другими странами — членами Евросоюза", — добавляет Одинец.

С фильмом Навального "Дворец для Путина" Эдуард Одинец ознакомился, он подчеркивает, что посмотрел его по ЭТВ в понедельник, 15 февраля.

"Отношусь к Навальному с интересом, — отмечает он. — Считаю его человеком, который пытается говорить о положении в своей стране честно и открыто, не боится критиковать власть, раскрывает коррупционные дела, старается демократичным путем сам прийти к власти. Конечно, стоящим ныне у власти все это не нравится. И власть предпринимает ответные шаги. Задержание Навального, на мой взгляд, — один из таких шагов".

"Думаю, что как и у всех остальных граждан России, так и у Навального есть возможность стать президентом. Решают российские избиратели", — заключает Одинец.

Напомним, что против введения санкций проголосовали трое депутатов из Центристской фракции: Михаил Стальнухин, Игорь Кравченко и Оудекки Лооне. Их соратница по партии Мария Юферева-Скуратовски — единственная из всех депутатов Рийгикогу — воздержалась.