14.05.2020, 11:02

Депутат Рийгикогу просит министра обороны объяснить возложение венков к "Бронзовому солдату"

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Pronkssõdur
PronkssõdurFoto: Henri-Kristian Kirsip

Член парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Кай Риммель считает, что установленный на Военном кладбище в Таллинне "Бронзовый солдат" является символом, который Кремль использует в своей пропаганде для искажения исторической правды и оправдания оккупации, пишет RusERR.

В своем письменном запросе на имя министра обороны Юри Луйка (Isamaa) она поинтересовалась, почему каждый год на 8 мая, когда Европа отмечает День победы, капелланы Сил обороны возлагают к подножию этого памятника венок сине-черно-белыми лентами и надписью "От эстонского народа".

"Для большей части эстонского общества празднование окончания так называемой Великой Отечественной войны у памятника "Бронзовый солдат" является декларацией нелояльности по отношению к эстонскому государству и прославлением советской оккупации", — написала Кай Риммель Юри Луйку.

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