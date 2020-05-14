Депутат Рийгикогу просит министра обороны объяснить возложение венков к "Бронзовому солдату"(79)
Член парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Кай Риммель считает, что установленный на Военном кладбище в Таллинне "Бронзовый солдат" является символом, который Кремль использует в своей пропаганде для искажения исторической правды и оправдания оккупации, пишет RusERR.
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