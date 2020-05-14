Депутат Рийгикогу просит министра обороны объяснить возложение венков к "Бронзовому солдату"

В своем письменном запросе на имя министра обороны Юри Луйка (Isamaa) она поинтересовалась, почему каждый год на 8 мая, когда Европа отмечает День победы, капелланы Сил обороны возлагают к подножию этого памятника венок сине-черно-белыми лентами и надписью "От эстонского народа".

"Для большей части эстонского общества празднование окончания так называемой Великой Отечественной войны у памятника "Бронзовый солдат" является декларацией нелояльности по отношению к эстонскому государству и прославлением советской оккупации", — написала Кай Риммель Юри Луйку.

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