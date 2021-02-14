Депутат Рийгикогу: присутствие НАТО — четкий сдерживающий сигнал для России

Председатель комиссии Энн Ээсмаа представил обзор уровня расходов Эстонии на оборону. ”Расходы Эстонии на оборону составляют 2,3 % от ВВП, одна пятая от этой суммы идет на инвестиции”, — сказал Ээсмаа и добавил, что это — консенсусные решения. Также, по его словам, в Эстонии поддержка членства в НАТО среди жителей — на высоком уровне.

Говоря об опасности со стороны России для Балтийского региона, Ээсмаа подчеркнул наличие союзников и вклад в охрану воздушного пространства Балтийских стран. Для России это — четкий сдерживающий сигнал. Ээсмаа выразил благодарность генералу Ланате за расширенное присутствие НАТО в восточном крыле. Он добавил, что Эстония — не только потребитель в сфере безопасности, она также вносит свой вклад путем участия в различных миссиях, в том числе в Афганистане и в Мали.

По словам заместителя председателя комиссии Лео Куннаса, для Балтийского региона необходима отдельная региональная структура управления НАТО, которая располагалась бы локально и смогла бы взять на себя управление военными операциями союзников.

В ходе встречи генерал Ланата представил обзор развития войск и потенциала НАТО, находящихся в сфере его ответственности. Он рассказал, как обеспечить максимальную совместимость, используя оборонное планирование и развитие потенциала, а также новые технологии.

Во встрече также приняли участие члены комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт и Райво Тамм.

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