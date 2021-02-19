Депутат Рийгикогу не поддерживает санкции ЕС против России: Навальный не имеет реальной поддержки среди россиян

"Я считаю, что санкционная политика контрпродуктивна. Каких положительных результатов мы добились, начиная с 2014 года? — задается вопросом эстонский парламентарий. — Санкции никоим образом не приведут ни к изменениям в политическом курсе России, ни тем более к созданию предпосылок для нормального диалога. Пока мы получаем противоположный эффект в виде продолжающей нарастать напряженности между Россией и ЕС".

"Что касается Навального, то он не имеет реальной поддержки среди россиян и не представляет позиции большинства. Его популярность раздута, тут речь, скорее, идет о ярком медийном образе", — добавил депутат.

Против введения санкций проголосовали депутаты из Центристской фракции: Михаил Стальнухин, Игорь Кравченко и Оудекки Лооне. Их соратница по партии Мария Юферева-Скуратовски — единственная из всех депутатов Рийгикогу — воздержалась.

Как пояснили RusDelfi в Центристской партии, данный вопрос предварительно обсуждался на собрании фракции до голосования. Депутаты договорились, что каждый будет голосовать согласно своим убеждениям. "Каждый депутат получил свой мандат от избирателей и распоряжается им по своему усмотрению" — отметили в Центристской партии.

Посмотреть, кто как проголосовали депутаты по вопросу санкций и российскому оппозиционеру Алексею Навальному можно здесь.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.