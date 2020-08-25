Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко не стал голосовать по заявлению в поддержку Беларуси: белорусы сами справятся, нет смысла вмешиваться

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента, Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.
Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было. На месте присутствовали 93 депутата, центрист Игорь Кравченко не проголосовал.
"Я считаю, что белорусы сами справятся, нет смысла вмешиваться", — сказал он порталу Delfi.
На вопрос считает ли он, что протестующие действуют неправильно, парламентарий ответил: "Нет, но они сами могут все у себя внутри страны решить. Мы не должны принимать какую-то позицию в ситуации, когда большая часть эстоноземельцев не знает, что в самом деле происходит в Беларуси".
По его словам, плохо себе представляют происходящее в Беларуси и члены Рийгикогу. "В это ситуации глупо организовывать жизнь белорусов из Эстонии".
Кравченко признает, что на выборах имели место фальсификации. "Но в каком объеме — никто на самом деле сказать не может".
Что касается возможного вмешательства России, то, по мнению, члена Рийгикогу, наши восточные соседи, по меньшей мере сейчас, держатся в стороне. "У меня есть опасение, что любой следующий, кто придет (на пост президента — ред.), будет более пророссийский, чем Лукашенко. И с этой опасностью нужно считаться. Не всё такое черно-белое - не факт, что следующий будет более демократичным".
В заключение Кравченко сказал, что, по его мнению, сейчас в Беларуси обе стороны — с одной стороны Лукашенко и силовые структуры; с другой протестующие — перегнули палку. "Протесты не такие уж мирные", — считает он.
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