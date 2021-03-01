Депутат Рийгикогу: готов испытать на себе прививающий любовь к Путину ”Спутник V”

"Мы стали заложниками того, что Урсула фон дер Ляйен и приближенные к ней евробюрократы либо не могут, либо не хотят побороть жадность фармацевтических гигантов, занятых производством вакцин. Бизнес есть бизнес, и наиболее прибылен он в период кризиса. Именно этой ситуацией и пользуются как жадные до прибыли производители, так и способные на откровенный цинизм лидеры стран, блокирующие поставки вакцины в другие государства", — написал депутат в Facebook.

"Считаю, нам пора перестать тянуть кота за… и приступить к поиску и закупке вакцин напрямую, а не через не справляющуюся с кризисной ситуацией Еврокомиссию. Сейчас мы находимся в положении, когда выбирать надо не столько производителя, сколько ориентироваться на кратчайшие сроки поставки вакцины населению, — отмечает депутат. — Лично мне все равно, вколят мне Pfizer, китайский SinoVac или прививающий любовь к Путину ”Спутник V”. Если надо, я готов стать подопытным и первым на себе испытать любую из вакцин — ”Спутник V” либо SinoVac".

На данный момент российская вакцина ”Спутник V” не имеет лицензии на продажу в Европейском союзе.

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