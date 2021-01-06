Депутат Рийгикогу Эдуард Одинец вернулся в Социал-демократическую партию

Баллотировавшийся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Одинец официально начнет работу в парламенте в понедельник, 11 января, когда принесет перед депутатами присягу.

”Я рад вернуться в партию и в качестве депутата Рийгикогу помочь в реализации социал-демократических ценностей. В качестве члена партии я хочу внести свой вклад в создание такой Эстонии, где все живущие здесь люди, независимо от их особенностей, будут чувствовать себя комфортно. Для каждого Эстония могла бы стать настоящим домом — где поддерживают и ждут, а не обижают и притесняют”, — отметил Эдуард Одинец.

Эдуард Одинец впервые вступил в Социал-демократическую партию в 2000 году. В 2009 году он вышел из партии. При этом он остался официальным сторонником партии и регулярно баллотировался на выборах по спискам социал-демократов.

Эдуард Одинец стал депутатом парламента 30 декабря после ухода из Рийгикогу Катри Райк, которую избрали мэром Нарвы.

Эдуард Одинец уже почти 25 лет является депутатом городского собрания Кохтла-Ярве. Впервые его избрали в 1996 году в 20-летнем возрасте. Уже много лет он возглавляет оппозицию в Кохтла-Ярве. На муниципальных выборах в 2017 году Одинец получил в Кохтла-Ярве больше всего голосов, став самым популярным политиком в городе.