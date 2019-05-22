Депутат парламента Яак Мадисон стал владельцем хутора

Хутор включает полгектара земли, маленький домик, сарай и хлев. Это была собственность его бабушки, которая перешла Мадисону после ее смерти. Сам депутат родился в этих же краях, в двух километрах от хутора.

Будет ли сам политик заниматься фермерским делом? Прикупит ли кур или коз? Пока таких планов у него нет.

”Речь идет о старом домике, который нуждается в капитальном ремонте. Сейчас я занимаюсь садом, потихоньку, шаг за шагом, чтобы через пару лет всё было бы в порядке”, — сказал Мадисон газете Eesti Ekspress.

„Хотя кто знает, что в старости на ум придёт…” — добавил народный избранник.