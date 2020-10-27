Депутат от EKRE vs протестующие на Тоомпеа: чтобы доказать факт оскорбления, активисты должны идти в суд

Позже пост был удален, а подтвердить, что это был именно Кала, активисты так и не смогли.

Несмотря на то, что на месте имеются камеры наружного слежения, записи можно обнародовать только через суд. Таким образом, единственной возможностью их увидеть является обращение в гражданский суд в связи с оскорблением. Один из инициаторов движения Марис Хеллранд сказала, что пока не решено, будут ли они подавать иск. Поскольку сами протестующие не сфотографировали и не запечатлели на видео человека, который предположительно их оскорбил, пока невозможно сказать, произошел ли инцидент на самом деле и если да, то кто именно этот человек.

Также Delfi приносит извинения Тийту Кала за то, что в прошлой новости исходил из заявлений активистов.

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