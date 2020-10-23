Депутат от EKRE Урмас Рейтельманн назвал телеведущих ETV содомитами

””Ringvaade”, которую ведут два содимита, источала ярость и разочарование, по поводу того, что правительство не развалилось. Все это было приправлено необузданной пропагандой гомосексуализма. На лицо чисто жесткое нарушение закона о национальном телерадиовещании”, — написал Рейтельманн.

”Некоторые политкомиссары все еще не поняли, что у Эстонии новое, более или менее национальное правительство. Попытайтесь привыкнуть”, — заключил он.

Сегодня утром пост был удален.

Erakogu

”Данный пост вне всякого сомнения не соответствует обещаниям и обязательствами, взятыми на себя [членами коалиции] вчера, — сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Марилай. — Сейчас EKRE должна донести до своих членов суть договоренности и то, что такое оскорбительное словоупотребление неприемлемо. Я рад, что к настоящему момент пост удален”.

Сам Рейтельман от комментариев отказался.

Об обещаниях, данных коалицией вчера, можно прочитать ЗДЕСЬ.