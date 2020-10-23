Депутат от EKRE Урмас Рейтельманн назвал телеведущих ETV содомитами
Вчера вечером член фракции EKRE и член совета ERR Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ведущих передачи ”Ringvaade” на ETV содомитами.
Вчера вечером член фракции EKRE и член совета ERR Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ведущих передачи ”Ringvaade” на ETV содомитами.
””Ringvaade”, которую ведут два содимита, источала ярость и разочарование, по поводу того, что правительство не развалилось. Все это было приправлено необузданной пропагандой гомосексуализма. На лицо чисто жесткое нарушение закона о национальном телерадиовещании”, — написал Рейтельманн.
”Некоторые политкомиссары все еще не поняли, что у Эстонии новое, более или менее национальное правительство. Попытайтесь привыкнуть”, — заключил он.
Сегодня утром пост был удален.
”Данный пост вне всякого сомнения не соответствует обещаниям и обязательствами, взятыми на себя [членами коалиции] вчера, — сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Марилай. — Сейчас EKRE должна донести до своих членов суть договоренности и то, что такое оскорбительное словоупотребление неприемлемо. Я рад, что к настоящему момент пост удален”.
Сам Рейтельман от комментариев отказался.
Об обещаниях, данных коалицией вчера, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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