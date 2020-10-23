Депутат от EKRE Урмас Рейтельманн назвал телеведущих ETV содомитами

””Ringvaade”, которую ведут два содимита, источала ярость и разочарование, по поводу того, что правительство не развалилось. Все это было приправлено необузданной пропагандой гомосексуализма. На лицо чисто жесткое нарушение закона о национальном телерадиовещании”, — написал Рейтельманн.

”Некоторые политкомиссары все еще не поняли, что у Эстонии новое, более или менее национальное правительство. Попытайтесь привыкнуть”, — заключил он.

Сегодня утром пост был удален.

Erakogu

”Данный пост вне всякого сомнения не соответствует обещаниям и обязательствами, взятыми на себя [членами коалиции] вчера, — сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Марилай. — Сейчас EKRE должна донести до своих членов суть договоренности и то, что такое оскорбительное словоупотребление неприемлемо. Я рад, что к настоящему момент пост удален”.

Сам Рейтельман от комментариев отказался.

Одна из оскорбленных ведущих, Грете Лыбу, сказала Delfi, что сейчас раздумывает над тем, чтобы подать на Рейтельманна в суд и более подробно пока тему не комментирует.

Второй ведущий, Марко Рейкоп также сказал, что сейчас не будет ничего комментировать.

Как передает RusERR, председатель правления ERR Эрик Роозе в обращении к работникам ERR написал, что не считает нужным повторять содержание этой публикации: "Достаточно, если скажу, что подобные слова в подобном стиле не стоит кому-либо использовать, особенно если речь идет о члене совета ERR".

"Работу ERR всегда можно комментировать, но делать это следует конструктивно, содержательно и вежливо. Публикация Рейтельманна же была совсем иной. Заверяю всех работников, что правление единодушно осуждает подобный выбор слов, звучащих оскорбительно", — отметил Роозе.

По словам заместителя председателя парламентской комиссии по культуре Хейди Пурга (Партия реформ), в понедельник реформисты инициируют процедуру отзыва из совета депутата Рийгикогу от EKRE Урмаса Рейтельманна.

"Использование таких выражений в адрес работников ERR не имеет никакого оправдания. Особенно шокирующе это выглядит в ситуации, когда несколькими часами ранее правящие партии подписали совместное заявление, в котором обещают воздержаться от оскорблений жителей Эстонии", — отметила Пурга.