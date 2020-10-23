Депутат от EKRE Урмас Рейтельманн назвал телеведущих ETV содомитами
Вчера вечером член фракции EKRE и член совета ERR Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ведущих передачи ”Ringvaade” на ETV содомитами.
Вчера вечером член фракции EKRE и член совета ERR Урмас Рейтельманн опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ведущих передачи ”Ringvaade” на ETV содомитами.
””Ringvaade”, которую ведут два содимита, источала ярость и разочарование, по поводу того, что правительство не развалилось. Все это было приправлено необузданной пропагандой гомосексуализма. На лицо чисто жесткое нарушение закона о национальном телерадиовещании”, — написал Рейтельманн.
”Некоторые политкомиссары все еще не поняли, что у Эстонии новое, более или менее национальное правительство. Попытайтесь привыкнуть”, — заключил он.
Сегодня утром пост был удален.
”Данный пост вне всякого сомнения не соответствует обещаниям и обязательствами, взятыми на себя [членами коалиции] вчера, — сказал руководитель бюро премьер-министра Йоханнес Марилай. — Сейчас EKRE должна донести до своих членов суть договоренности и то, что такое оскорбительное словоупотребление неприемлемо. Я рад, что к настоящему момент пост удален”.
Сам Рейтельман от комментариев отказался.
Одна из оскорбленных ведущих, Грете Лыбу, сказала Delfi, что сейчас раздумывает над тем, чтобы подать на Рейтельманна в суд и более подробно пока тему не комментирует.
Второй ведущий, Марко Рейкоп также сказал, что сейчас не будет ничего комментировать.
Как передает RusERR, председатель правления ERR Эрик Роозе в обращении к работникам ERR написал, что не считает нужным повторять содержание этой публикации: "Достаточно, если скажу, что подобные слова в подобном стиле не стоит кому-либо использовать, особенно если речь идет о члене совета ERR".
"Работу ERR всегда можно комментировать, но делать это следует конструктивно, содержательно и вежливо. Публикация Рейтельманна же была совсем иной. Заверяю всех работников, что правление единодушно осуждает подобный выбор слов, звучащих оскорбительно", — отметил Роозе.
По словам заместителя председателя парламентской комиссии по культуре Хейди Пурга (Партия реформ), в понедельник реформисты инициируют процедуру отзыва из совета депутата Рийгикогу от EKRE Урмаса Рейтельманна.
"Использование таких выражений в адрес работников ERR не имеет никакого оправдания. Особенно шокирующе это выглядит в ситуации, когда несколькими часами ранее правящие партии подписали совместное заявление, в котором обещают воздержаться от оскорблений жителей Эстонии", — отметила Пурга.
По словам Пурга, закон о ERR позволяет отозвать члена совета, и Партия реформ сделает парламенту предложение.
Об обещаниях, данных коалицией вчера, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.