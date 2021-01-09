Депутат от EKRE продолжит возглавлять конституционную комиссию
Дебаты в конституционной комиссии ничем не закончились - у оппозиции не получилось снять председателя Анти Пооламетса (EKRE).
Дебаты в конституционной комиссии ничем не закончились - у оппозиции не получилось снять председателя Анти Пооламетса (EKRE).
Председателем комиссии останется Анти Пооламетс (EKRE), вице-председателем – Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), так решили на чрезвычайном собрании комиссии, передает rus.err.ee.
В пятницу Ляэнеметс заявил о своем решении уйти в отставку, депутат пошел на такой шаг, чтобы добиться перевыборов руководства комиссии.
"Для выборов нового председателя и заместителя комиссия должна собраться физически, и Пооламетс не сможет больше скрываться от нас в виртуальном пространстве", – пояснил Ляэнеметс.
На заседании в субботу должна решиться и судьба более 9300 поправок, которые оппозиционеры представили к проекту решения Рийгикогу о проведении референдума.
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