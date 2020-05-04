Депутат Госдумы Затулин не сумел добиться отмены запрета на въезд в Эстонию

По решению МВД, Константину Затулину запрещено въезжать в Эстонию с 28 марта 2018 по 28 марта 2023 года, пишет RusERR.

"Административный суд посчитал, что жалоба с требованием отменить решение МВД была подана по истечению срока давности. Ответное ходатайство Министерства внутренних дел о прекращении производства было удовлетворено. К сегодняшнему дню все решения в рамках этой жалобы вступили в силу и дальнейшему обжалованию не подлежат", — прокомментировали ERR в пресс-службе Таллиннских административного и окружного судов.

По оценке эстонских властей, Затулину следовало подавать жалобу через месяц после принятия решения о запрете на въезд, а сам российский политик уверял, что получил на руки все документы только в конце февраля 2019 года.

По информации ERR, сейчас Константин Затулин взвешивает возможность подать на эстонское государство жалобу в Европейский суд по правам человека.

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