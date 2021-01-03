Депутат Госдумы РФ: заявления спикера парламента Эстонии усиливают напряженность в отношениях с Россией

"Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората. Но одновременно подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", — сказал парламентарий.
Депутат напомнил, что "спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года". Очередное такое заявление было сделано им в ходе своего обращения в эфире телеканала ETV+ в пятницу."Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор. Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014-м подписанием нового соглашения о госгранице", — указал Слуцкий.
Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. "Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", — отметил Слуцкий.
В феврале прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы с Россией. Одновременно она добавила, что, с ее точки зрения, документ по-прежнему действует. Как отметила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления эстонских политиков о том, что договор до сих пор не утратил силу, используются для привлечения электората.
По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.
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