Депутат Европарламента: я уверен, что Эстония хочет, чтобы договор о границе с Россией вступил с силу

Недавно министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор.

В 2014 году, когда Паэт занимал пост министра иностранных дел, когда стороны в очередной раз предприняли попытку подписать этот договор, но в итоге он так и не был ратифицирован.

Паэт уверен, что Эстония и Россия хотят, чтобы этот договор, наконец, вступил бы в силу.

”Чтобы была юридическая граница, где нет диспутов между Эстонией и Россией. Конечно, надо ратифицировать договор в Эстонии. И в России тоже”, — убежден европарламентарий, который напомнил, что со стороны Эстонии был сделан первый шаг — в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта.

”Но, к сожалению, российская Дума ничего не делала”, — отмечает Паэт. При этом он полагает, что переговоры с российской стороной надо продолжать и процесс ратификации утверждать параллельно в Госдуме и Рийгикогу.

А чтобы узнать, видит ли Россия возможность для ратификации договора в ближайшее время, об надо говорить с российскими дипломатами, добавляет Паэт.

”Я уверен, что Эстония хочет, чтобы этот договор вступил в силу”, - говорит Паэт, напоминая, что односторонне это сделать невозможно, поэтому те же самые шаги должен сделать и парламент РФ.

Дипломат напомнил, что впервые пограничный договор стороны пытались подписать в 2005 году. Тогда Рийгикогу даже ратифицировал его, но добавил преамбулу с упоминанием Тартсуского мирного договора.

”В международной практике часто встречается, когда государства подписывают договоры, при этом парламенты делают какие-то политические заявления, которые никак не влияют на суть договоров. Странно, что люди не понимают, что в 2005 году эстонский парламент сделал политическое заявление, но никоим образом не изменил текст договора о границе”, — говорит Паэт, отмечая, что сейчас идет речь о договоре, который подписан в 2014 году, который все еще ждет ратификации.

24 февраля спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что у Эстонии нет необходимости и обязанности заключать с Россией вероломный договор о границе. Он упомянул, что в этом году Эстония отпраздновала 101-ю годовщину со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией.