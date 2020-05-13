Департаменту здоровья разрешили обыскивать дома и офисы — зачем? Отвечает глава комиссии по социальным делам

Зачем увеличивать полномочия медицинской организации — специально для RusDelfi ответил председатель комиссии по социальным делам Тынис Мельдер.

”Это, несомненно, шаг в верном направлении. Конечно, этот законопроект в ближайшее время нуждается в уточнении. Сейчас основная задача — чтобы выход из чрезвычайного положения оказался как можно более мягким. В любом случае необходимо быть по-прежнему внимательными, чтобы наилучшим образом обеспечить защиту населения — это должно стать нашим приоритетом. И именно на этом принципе основывается данный законопроект.

У Департамента здоровья и так есть соответствующие полномочия — к примеру, учреждение может провести проверку условий хранений иммунных препаратов, а также наличие средств для оказания первой помощи (адреналина) в домах престарелых. Я не вижу опасности в том, если то или иное ведомство сможет действовать самостоятельно, поскольку основные рычаги управления все равно находятся в руках министерств, парламента и правительства”, — заявил член Центристской партии Мельдер.

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