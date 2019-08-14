Департаменту полиции и погранохраны грозят масштабное урезание бюджета и сокращение штата

По заданию Министерства внутренних дел к середине августа подведомственные организации должны предоставить свои предложения по уменьшению своих расходов на 3%. В случае с PPA это означает отсрочку многих инвестиций и отказ от 150 рабочих мест.

Снижение расходов означало бы урезание бюджета в 2020 году на 6 млн евро и в последующие четыре года в общей сложности на 21 млн евро.

На этой неделе PPA направит соответствующие предложения министерству.

По словам генерального директора PPA Эльмара Вахера, задачу по урезанию в департаменте невозможно выполнить так, чтобы это не затронуло людей. ”Первым делом мы отказались бы или отсрочили максимальное количество инвестиций, но, принимая во внимание сумму, этого не хватило бы. Например, если снизить расходы на обновление транспортного парка на 90%, то в следующем году можно будет сэкономить около миллиона, а мы должны сэкономить 21 млн”, — пояснил он.

Вахер отметил, что в данном случае сокращения неизбежны. Прежде всего, речь идет о местах, связанных с обслуживанием и посредничеством при предоставлении услуг, а также таких сферах, где в ближайшее время объемы выполняемой человеком работы уменьшатся. Кроме того, рассматривается возможность заморозки проекта по пополнению штата сотрудников службы быстрого реагирования. Вахер отметил, что по возможности они предоставят этим людям работу в других подразделениях, поскольку свободные вакансии все равно периодически появляются.