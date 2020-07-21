Департамент здоровья запретил проведение фестиваля хиппи в Антсла
Департамент здоровья решил запретить запланированный на период с 20 июля по 19 августа в Антсла фестиваль хиппи European Rainbow Gathering.
Департамент здоровья решил запретить запланированный на период с 20 июля по 19 августа в Антсла фестиваль хиппи European Rainbow Gathering.
Данное решение было принято как в интересах безопасности участников мероприятия в частности, так и для предотвращения возможного распространения коронавирусов в общем.
Представитель департамента Тийа Лухт отметила, что помимо того, что на фестиваль прибыли люди из стран высокого риска по COVID-19 (и они не соблюдали требования самоизоляции), сами организаторы фестиваля не обеспечили участникам даже элементарной возможности вымыть руки.
«Отсутствие мыла и проточной воды для мытья рук, наличие не соответствующего требованиям стационарного туалета, а также тесные контакты между людьми — это крайне благодатная почва для развития различных инфекционных заболеваний», - отметила Лухт.
Кроме того, по ее словам, не были созданы условия для хранения пищи, не организована возможность получения первой помощи и прочее.
Разрешения на проведение мероприятия организаторы у волости не спрашивали.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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