Департамент здоровья заключил договоры о развозке вакцины от коронавируса

Помимо непосредственной доставки, предприятия будут осуществлять складирование и комплектацию. Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно отметил, что в ближайшие месяцы ожидается рост объемов поставок вакцины, поэтому процесс должен происходить максимально гладко.

”Для Эстонии крайне важно, чтобы нашили люди, в каком регионе Эстонии они не находились бы, получали прибывающие партии вакцины как можно быстрее. Быстрая вакцинация от коронавируса — это единственная возможность для государства вернуться к прежнему распорядку”, — сказал член правления Magnum Мари Красс.

”Распоряжение о вакцинации имеет очень важное значение для всей Эстонии и мы готовы взять на себя ответственность, чтобы обеспечить поставки как в центры семейных врачей, так и другие пункты вакцинации”, — добавил исполнительный директор Tamro Eesti Танель Куусманн.

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