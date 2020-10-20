Департамент здоровья: за сутки умерли двое зараженных коронавирусом, прибавилось 42 положительных теста

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 21 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось шесть, и в Тартумаа — четыре новых случая. В Йыгевамаа, Пярнумаа и Пылвамаа - по одному. У восьми получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,29.

По состоянию на утро 20 октября в больницах находится 27 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали пять человек, три человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение. Новых историй болезни COVID-19 открыли четыре (двух человек внесли в базу данных задним числом).

Новых смертельных случаев за сутки прибавилось два — в Ида-Вируской центральной больнице умерли 94-летний мужчина и 95-летняя женщина. Задним числом смертью от COVID-19 признана также кончина 64-летнего мужчины 15 октября в Ида-Вируской центральной больнице. Всего в Эстонии умер 71 заразившийся коронавирусом человек.

На сегодня в больницах завершено 522 истории болезни COVID-19 с 508 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 20 октября выздоровели 3 270 человек. Из них история болезни 2 439 человек (74,6%) завершена, у 831 человека (25,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 245 000 первичных тестов, из них 4 127, или 1,68%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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